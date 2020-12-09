Москва, , 15:04 — REGNUM Много шуму наделало заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампеля, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«По мнению Хампеля, немецкое правительство, как и во многих других конфликтах, в которых оно принимает участие, должно признать, что здесь это участие ни к чему не привело. Санкционная политика провалилась.

Кроме того, по его мнению, из-за санкций российская сторона приняла геополитическую ориентацию, которая не отвечает интересам Германии и Европы.

«Безопасность и стабильность в Европе могут быть достигнуты только вместе с Россией как частью европейского дома», — отметил депутат бундестага.

Казалось бы утверждение довольно простое и с точки зрения политической элиты Германии не бесспорное.

Но если вчитаться становится очевидным, что сказанное содержит в себе несколько тезисов.

Тезис 1. Санкции не привели ни к краху российской экономики, ни к изменению российской политики. То есть цели которых с помощью этих санкций пытались достичь не достигнуты. От сюда очевидный вывод — санкции не эффективны.

Тезис 2. Санкции наносят ущерб немецкой экономике. Отсутствие положительного результата и наличие вреда приводят нас к очевидному выводу о необходимости с точки зрения интересов Германии их немедленной отмены.

Но есть тезис №3. Санкции меняют геополитический вектор России, она разворачивается лицом к востоку, оставляя Европу и в первую очередь Германию один на один с США, что для европейского суверенитета весьма опасно. Следовательно для безопасности Германии так же необходимо отказался от санкций.

Все три тезиса просты логичны и выводы из них очевидны. Но почему же это вызвало такой нервный интерес?

Дело в том, что-то, что очевидно обычному человеку для немецкого политического класса совершенно не очевидно. Они живут в либеральном мифе где у демократических стран есть право наказывать остальные страны и это ни к чему кроме пользы перевести не может.

И чем доказательней позиция Хампеля тем больше «удивления» у коллег она вызывает. Но то что заявление Хампеля появилось это очень хорошо. Оно пробивает брешь в политическом мифе. А миф устойчив пока он всеобъемлющ.

Но переоценивать значение этого выступления тоже не стоит. Первая ласточка ещё не весна. Тем более, Хампель пренадлижит к партии Альтернатива для Германии. А эта партия воспринимается в ФРГ как у нас ЛДПР.

Поэтому заявление Хампеля могут легко списать на экстравагантность, не вслушиваясь в его содержание. А вот правящей партии после избрания Байдена вполне возможен поворот в сторону США.

Так что вопрос о санкциях поставлен, но далеко не решён. Но уже хорошо, что поставлен. Рано или поздно реальность победит миф.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE заявил, что правительство Германии должно признать, что санкционная политика в отношении России провалилась.

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