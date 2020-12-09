Москва, , 14:43 — REGNUM Госдума в первом чтении законопроект, оптимизирующий цену электроэнергии для граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Продлевается до 1 января 2028 года период регулирования надбавок к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка — производителями электрической энергии (мощности) для достижения на территориях Дальневосточного федерального округа (ДФО) планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

Правительство РФ определит категории потребителей, для которых цена на электроэнергию изменится. Предполагается, установить поэтапное доведение тарифов на электрическую энергию до экономически обоснованного уровня в отношении ряда групп потребителей. Так, в течение пяти лет — в отношении потребителей, финансирование деятельности которых осуществляется за бюджетный счет, а также организаций жилищно-коммунального хозяйства, в течение трех лет в отношении потребителей, осуществляющих деятельность в области топливно-энергетического комплекса и драгоценных камней и металлов.

Закон касается территорий, где цена на электричество выше среднероссийской. Например, для Забайкальского края нормы закона вступят в силу с 2022 года.