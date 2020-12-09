Москва, , 13:57 — REGNUM Торгово-промышленная палата РФ максимально поддерживает региональные торгово-промышленные палаты, которые активно развивают местное законодательство. Об этом заявил вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров.

По его словам, одним из ярких примеров такого сотрудничества является разработка и принятие законодательных актов субъектов Российской Федерации о самих торгово-промышленных палатах. Он отметил, что наличие адаптированного к местным реалиям закона не только повышает статус и авторитет палаты, но и позволяет палатам эффективнее реализовывать мероприятия по экономической, информационной, консультационной и иной поддержке субъектов малого и среднего бизнеса и промышленных предприятий, а также способствует созданию благоприятных условий для их развития.

Чубаров также напомнил, что ещё в 2016 году федеральной палатой был разработан проект модельного закона о палатах в субъектах РФ, «который был рекомендован для активного использования при подготовке «собственных» законов»: «В настоящее время региональные законы о торгово-промышленных палатах приняты в 27 субъектах Российской Федерации (Татарстан, Республика Тыва, Воронежская область, Нижегородская область и другие), что, безусловно, повышает их авторитет, укрепляет значимость палат, дает определенные гарантии и закрепляет механизмы взаимодействия с региональными и местными властями. Ещё порядка 14 законопроектов в настоящее время находятся на стадии доработки и согласования, в частности, законы о ТПП Московской области, Севастопольской ТПП, Астраханской ТПП, Тверской ТПП, Сахалинской ТПП и ряд других».

В качестве примера активного взаимодействия федерального законодателя с его региональными партнерами специалист привёл закон Республики Башкортостан о торгово-промышленной палате Республики Башкортостан, который 1 декабря 2020 года был подписан главой региона: «В статье 8 данного закона прямо определено, что палата выступает в качестве организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Включение данной нормы в региональный закон стало возможным благодаря вступлению в силу 7 ноября 2020 года Федерального закона №349, который был инициирован ТПП РФ и прямо закрепляет в законе о развитии малого и среднего предпринимательства участие палат в инфраструктуре поддержки МСП. Принятый на федеральном уровне закон позволит торгово-промышленным палатам участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, а имеющийся многолетний опыт системы ТПП позволит более эффективно оказывать поддержку предпринимателям, предоставляя им весь спектр услуг, необходимых для роста бизнеса».

Принятые поправки, по словам Вадима Чубарова, дадут толчок к значительному росту предпринимательской активности, что в свою очередь позволит достичь поставленных президентом страны целей по увеличению количества субъектов МСП.

Вице-президент палаты также подчеркнул, что палатам предстоит внести изменения в региональные законы о торгово-промышленных палатах. При этом он особо отметил, что к предоставленным возможностям надо отнестись крайне внимательно, не допуская сбоев и ошибок, принимая во внимание тот факт, что будут выделяться бюджетные деньги, за целевое использование которых нужно будет нести ответственность.

Он также указал на крайне широкие возможности системы ТПП РФ не только выдвигать законодательные инициативы на федеральном и региональном уровнях, но и максимально тиражировать наиболее успешные из них.