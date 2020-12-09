Москва, , 13:50 — REGNUM Спекуляции на тему отмены в России льготной ипотеки, а не замены или дополнения ее новыми мерами поддержки рынка жилья, лишь подогревают цены, а не стабилизируют их. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ажиотажный спрос на ипотеку оборачивается ростом цен на жилье в некоторых регионах РФ.

«Рост цен на жилье во многом выгоден банкам, так как они являются держателями залога по ипотеке в виде квартир, что явно снижает их риски по этому виду кредитования, — сказал Ордов. — В итоге риск потери финансовой устойчивости банковского сектора в связи с льготной ипотекой гораздо меньше, чем по иным видам потребительского и корпоративного кредитования. Рост цен на жилье стимулирует людей приобретать квартиру сейчас в ипотеку, а не откладывать на потом, так как потом квартира будет дороже. Это позволяет иначе взглянуть на уплачиваемые по ипотеке проценты, потому что их часть, если не проценты по кредиту полностью, компенсируются приростом стоимости квартиры. Разве от этого проигрывает ипотечник?»

Как пояснил Ордов, квадратный метр в РФ дорожает, в том числе по объективным и традиционным российским причинам, что в экономике называется инфляция затрат.

«Не в последнюю очередь влияние на рост цены квадратного метра оказал переход на новую форму финансирования строителей по договорам долевого участия (ДДУ), — добавил экономист. — Спекуляции на тему отмены льготной ипотеки, а не замены или дополнения ее новыми мерами поддержки рынка жилья, лишь подогревают цены, а не стабилизируют их. Хотя, может, это очень выгодно сегодня именно банкам, но не гражданам и строителям?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что подход Центрального банка РФ к рынку ипотечного кредитования заставляет задуматься о том, понимают ли его специалисты действие рыночных механизмов.

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