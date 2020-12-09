Абакан, , 12:54 — REGNUM Депутаты Верховного совета (парламента — прим. ИА REGNUM) Хакасии на сессии 9 декабря приняли закон о бюджете республики на 2021 год в окончательном чтении.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском парламенте, предусмотрена финансовая помощь из федерального бюджета в размере более 7 млрд 789 млн рублей.

Таким образом, доходная часть бюджета-2021 с учётом субсидий и субвенций из федерального бюджета составит 36 млрд 787 млн рублей, расходная — 41 млрд 367 млн рублей. Дефицит — свыше 4 млрд 5 млн рублей.

Добавим, по данным минфина РФ, госдолг Хакасии по состоянию на 1 ноября 2020 года составлял 22,482 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Хакасии из-за большого объёма накопленных долгов было введено казначейское сопровождение.

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