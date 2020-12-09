Москва, , 07:59 — REGNUM Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Развитие бизнеса» — расширила свой бизнес-портфель. В составе дивизиона идёт формирование новой группы под управлением свежесозданного АО «Эльбрусметалл», передаёт ИА REGNUM.

ООО «РТ-Развитие бизнеса» существует с 2014 года и на 100% принадлежит «Ростеху». В задачи компании входит управление десятком активов. В ноябре 2020 года ООО выступило соучредителем АО «Эльбрусметалл», которое возглавил Игорь Ушаков. Вторым учредителем было ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат», созданное в 2017 году в Кабардино-Балкарии для предоставления услуг в сфере добычи полезных ископаемых. Владельцем 99,99% доли в комбинате с уставным капиталом 1 млн рублей является компания «РТ-Развитие бизнеса».

Свежесозданный актив, АО «Эльбрусметалл», также начал прирастать компаниями, так как по основному виду деятельности занимается управлением финансово-промышленными группами.

2 декабря 2020 года в ЕГРЮЛ появилась запись, что «Эльбрусметалл» стало единственным владельцем ООО «Невинномысский гидрометаллургический завод» (Ставропольский край), которым ранее владели те же компании, что и свежесозданным АО. Завод учреждён в середине апреля 2020 года в Невинномысске для производства прочих цветных металлов. Уставный капитал — 0,5 млн рублей. Директор — Игорь Ушаков.

Напомним, в ноябре 2020 года власти Ставрополья представили инвестиционный проект по строительству завода по переработке вольфрамовых и молибденовых концентратов из Тырныаузского месторождения. Планируется, что за счёт его реализации будет создано почти 240 рабочих мест. Оценочная стоимость проекта — более 1,02 млрд рублей.