Приштина, , 07:52 — REGNUM Мэр Приштины Шпенд Ахмети 8 декабря объявил об открытии онлайн-платформы для предоставления заявок на получение финансовой помощи.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, жители столицы, заразившиеся коронавирусом, получат по 50 евро, пенсионеры, столкнувшиеся с вирусом, получат по 100 евро.

На данный момент в Косово наблюдается спад числа заражений коронавирусом, однако ежедневно погибает около 15 пациентов. Лечение от COVID-19 проходят 12 587 человек.

С 13 ноября, Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час. Только за последние сутки в Приштине было выявлено 227 носителей коронавируса.

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