Новосибирск, 9 декабря 2020, 05:00 — REGNUM В Новосибирской области цены на потребительском рынке в ноябре 2020 года выросли — на 0,9% по сравнению с октябрем 2020 года. В том числе на продовольственные на 1,2%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции», — уточняет региональный орган статистики.

Так, свежие огурцы подорожали в 1,7 раза, помидорына 18,6%, морковь на 15,8%, картофельна 12,1%, виноград на 10%, капуста на 9,7%, бананы - на 8,2%, свёкла на 3,9%.

В то же время подешевели апельсины на 3,5% и лимоны на 2,9%.

Среди прочих продовольственных товаров цены подскочили на майонез — на 7,6%, сахар-песок и куриные яйца на7,2%, оливковое масло - на 7,1%, овсяная и перловые крупы на 6,5%, молоко сгущенное с сахаромна 5,6%, фруктово-ягодные консервы для детского питания на 5,4%, чёрный байховый чай и плавленые сыры на 5,2%, карамель - на 5%. На 3-4,6% подорожали мясные консервы, жирный творог, сычужные и твёрдые сыры, охлажденная и мороженая рыба лососевых пород, рыбные деликатесы, овсяные хлопья «Геркулес», импортное пиво, хлопья из злаков, подсолнечное масло, пряники, замороженные овощи, гречневая крупа, мороженые кальмары.

На 1,3 3,7% подешевели рыба живая и охлаждённая, солёное филе сельди, пельмени, баранина на кости, пищевая соль, пшено, зефир, пакетированный чёрный чай, фруктовые соки.