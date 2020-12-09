Новосибирск, , 05:00 — REGNUM В Новосибирской области цены на потребительском рынке в ноябре 2020 года выросли — на 0,9% по сравнению с октябрем 2020 года. В том числе на продовольственные — на 1,2%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции», — уточняет региональный орган статистики.

Так, свежие огурцы подорожали в 1,7 раза, помидоры — на 18,6%, морковь — на 15,8%, картофель — на 12,1%, виноград — на 10%, капуста — на 9,7%, бананы - на 8,2%, свёкла — на 3,9%.

В то же время подешевели апельсины на 3,5% и лимоны на 2,9%.

Среди прочих продовольственных товаров цены подскочили на майонез — на 7,6%, сахар-песок и куриные яйца — на7,2%, оливковое масло - на 7,1%, овсяная и перловые крупы — на 6,5%, молоко сгущенное с сахаром — на 5,6%, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 5,4%, чёрный байховый чай и плавленые сыры — на 5,2%, карамель - на 5%. На 3-4,6% подорожали мясные консервы, жирный творог, сычужные и твёрдые сыры, охлажденная и мороженая рыба лососевых пород, рыбные деликатесы, овсяные хлопья «Геркулес», импортное пиво, хлопья из злаков, подсолнечное масло, пряники, замороженные овощи, гречневая крупа, мороженые кальмары.

На 1,3 — 3,7% подешевели рыба живая и охлаждённая, солёное филе сельди, пельмени, баранина на кости, пищевая соль, пшено, зефир, пакетированный чёрный чай, фруктовые соки.