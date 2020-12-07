Чита, , 12:26 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 7 декабря 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 30 519 таких граждан, уровень безработицы в регионе сократился до 5,8%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).

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С 1 марта 2020 г., когда в стране была объявлена пандемия коронавируса, за содействием в поиске подходящей работы обратились 60 638 забайкальцев, из них безработными признаны 50 417 человека. За последние сутки безработными признаны 133 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего с 1 марта 2020 г. 318 предпринимателей Забайкалья закрыли свои ИП.

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