Саратов, 8 декабря 2020, 11:15 — REGNUM Правительство Саратовской области приняло решение о единовременной выплате медработникам, осуществляющим помощь пациентам с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор региона Роман Бусаргин.
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Согласно документу, дополнительно из регионального бюджета врачи получат по 12 тыс. рублей, по 8 тыс. рублей — средний медицинский персонал, водители скорой помощи и младший медицинский персонал — по 4 тыс. рублей.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовскую область из федерального бюджета поступили средства на выплаты медикам и социальным работникам в сумме более 760 млн рублей. Из них на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи пациентам с коронавирусом, поступили более 247 млн рублей. За особые условия труда и дополнительную нагрузку медики регион получил 189,4 млн рублей, соцработники — более 323 млн рублей.
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