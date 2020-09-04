Саратов, , 13:23 — REGNUM В Саратовскую область из федерального бюджета поступят средства на выплаты медикам и социальным работникам в сумме более 760 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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Так, на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи пациентам с коронавирусом, поступят более 247 млн рублей. За особые условия труда и дополнительную нагрузку медики региона получат 189,4 млн рублей, соцработники — более 323 млн рублей.

Средства на выплаты выделяются из резервного фонда правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае текущего года федеральные и региональные стимулирующие выплаты в Саратовской области в полном объеме получили более 2,6 тыс. медицинских работников, оказывающих помощь в период пандемии на базе больниц, поликлиник, станций скорой помощи.

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