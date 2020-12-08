Ташкент, , 09:27 — REGNUM Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана предложило российским инвесторам организовать совместное производство вакцин против коронавируса в Зангиатинском районе Ташкентской области, сообщает издание «Газета.uz».

Глава узбекистанского агентства Сардор Кариев сделал соответствующее предложение во время круглого стола с российскими инвесторами 4 декабря. Производство предложено запустить на территории фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park.

По словам Кариева, проект оценивается в $53 млн, а производственная мощность в 120 млн доз вакцин. Технико-экономическое обоснование проекта планируется утвердить в апреле 2021 года, а строительство начать уже в июне 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров лично доставил в Узбекистан образцы вакцины против коронавируса «Спутник V».

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