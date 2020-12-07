Москва, , 16:59 — REGNUM В России доля безналичных операций активно растет в последнее время и будет увеличиваться и в дальнейшем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Государство заинтересовано в снижении числа наличных платежей, так как это позволяет сократить «теневой» сектор, сделать экономику более прозрачной, усилить контроль над операциями. Поэтому сейчас создается инфраструктура для того, чтобы безналичный расчет был наиболее предпочтительным методом. На эту же цель в том числе работает и предложение создать цифровую валюту — цифровой рубль», — сказала Кошелева.

Для рядового пользователя, как полагает эксперт, в этом также есть много преимуществ.

«Это и возможность оплачивать покупки и заказы прямо с телефона, отсутствие необходимости носить с собой наличные, опять-таки играет роль и коронавирус, так как наличные деньги — это дополнительный контакт с большим кругом людей», — пояснила Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Твердохлеб заявил, что в перспективе Россию ждет путь полного отказа от наличных расчетов.

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