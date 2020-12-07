Чебоксары, , 16:24 — REGNUM Глава Минфина Чувашии Михаил Ноздряков сообщил, что республиканский бюджет на 1 декабря 2020 года исполнен с профицитом: доходы составили 61,9 млрд рублей, расходы — 56 млрд рублей. При этом доходы выросли на 22,1%, в том числе налоговые — на 1,6%, расходы увеличились на 28,8%. Наибольший рост расходов произошел по направлениям социальной политики и здравоохранения.

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По его словам, общий объем расходов бюджета на антикризисные меры и на мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса, сегодня по факту выделенных средств составил 7,3 млрд рублей, из которых 5,6 млрд рублей — средства федерального бюджета. При этом более 2 млрд рублей — это стимулирующие выплаты медицинским работникам и работникам организаций соцобслуживания, отметил первый вице-премьер правительства Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным минэкономразвития Чувашии, ситуация с новой коронавирусной инфекцией сказалась на индексе промышленного производства и индексе обрабатывающих производств, которые по итогам 10 месяцев 2020 года составили 99,6% и 98,4% соответственно.

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