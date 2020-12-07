Чебоксары, , 16:12 — REGNUM И.о главы минкономразвития Чувашии Надежда Столяровасообщила, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией сказалась на индексе промышленного производства и индексе обрабатывающих производств, которые по итогам 10 месяцев 2020 года составили 99,6% и 98,4% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба главы региона 7 декабря.

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Введение ограничительных мер повлияло и на показатели развития потребительского рынка. По оценке ведомства, в январе-ноябре текущего года оборот розничной торговли сократился на 7,2%, а объем платных услуг населению — на 11,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для России 2021 год может оказаться весьма трудным в экономическом плане. Доходы населения после спада в 2020 году будут восстанавливаться больше года.

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