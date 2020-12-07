Москва, , 13:24 — REGNUM Государственная корпорация «Росатом» предложила ряду зарубежных стран установить плавучие атомные электростанции малой мощности. Об этом сегодня, 7 декабря, на совещании в правительстве РФ по вопросам энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината заявил заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

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«Мы только начали строить атомные блоки. Предложения по установке плавучих блоков «Росатомом» сделаны ряду зарубежных государств, — приводит слова Трутнева пресс-служба российского правительства. — Понятно, что одного блока, чтобы мы продавали такие модули, недостаточно».

Однако, как подчеркнул полпред, их дальнейшее тиражирование создаёт возможность для России «открыть ещё одну рыночную нишу, на которой пока еще никого нет».

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