Москва, 7 декабря 2020, 13:24 — REGNUM Государственная корпорация «Росатом» предложила ряду зарубежных стран установить плавучие атомные электростанции малой мощности. Об этом сегодня, 7 декабря, на совещании в правительстве РФ по вопросам энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината заявил заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
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Однако, как подчеркнул полпред, их дальнейшее тиражирование создаёт возможность для России «открыть ещё одну рыночную нишу, на которой пока еще никого нет».
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