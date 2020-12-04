Афины , , 18:43 — REGNUM Министерство финансов Греции придерживается своей оценки сокращения ВВП на 10,5% в этом году, передает 4 декабря AMNA.

Борис Ефимов. Маршаллизированная Греция. 1949

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Министерство финансов не изменит своих прогнозов, несмотря на то, что предварительные данные, объявленные ранее греческим статистическим управлением, показали признаки более глубокой годовой рецессии из-за неопределенности относительно экономических событий в декабре, заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас.

Стайкурас добавил, что в будущем году министерство будет продолжать поддерживать домашние хозяйства и предприятия до тех пор, пока это потребуется, чтобы помочь им преодолеть нынешнее испытание с наименьшими затратами и как можно скорее восстановиться.