Подгорица, , 17:39 — REGNUM Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям провел последнее заседание и прекратил свою работу в связи с формированием нового правительства Черногории.

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На последнем заседании утверждалось, что что этому органу удалось сохранить жизнь и здоровье граждан, их безопасность, общественный порядок и мир за последние девять месяцев с помощью своевременных эпидемиологических мер и ответственного подхода.Последнее заседание проходило под председательством главы минздрава Кенана Храповича.

По планам нового премьер-министра Здравко Кривокапича, вместо этого совета будет создано два органа для координации мер по борьбе с коронавирусом.