Подгорица, , 17:08 — REGNUM В Черногории с марта по ноябрь 2020 года наблюдался рост безработицы на 11,2 тысячи человек или 31,6 процента, сообщила представитель Бюро занятости Черногории (ZZZ) Светлана Кргович.

Она оценила ситуацию на рынке труда как неопределенную. По ее словам, статистические данные не обнадеживают.

Согласно сообщению бюро, она сообщила, что положительная тенденция снижения безработицы, которая фиксировалась с декабря 2017 года, прервалась.

«Растущий глобальный социально-экономический кризис, вызванный пандемией Covid-19, указывает на уязвимость всех систем, но также указывает на важность совместных ответов на существующие глобальные вызовы», — сказала Кргович.