Москва, , 15:42 — REGNUM Если демократ Джозеф Байден станет президентом Америки, то его многосторонний подход, который он сейчас обещает, будет означать политику реального кнута и воображаемого пряника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал высказывание Байдена о том, что он будет использовать многосторонний подход во внешней политике.

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«На практике этот многосторонний подход сведется к формуле «реальный кнут и воображаемый пряник», — сказал Вассерман. — Почему воображаемый? В частности потому, что на реальный пряник сейчас не хватит ресурсов. Реальным пряником мог бы стать доступ на рынок США, но там давным-давно все поделено, и даже если Байден объявит какую часть рынка вновь доступной, отменит какие-то из назначенных при Обаме и Трампе экономических санкций, то все равно эти части рынка уже заняты кем-то. А поскольку рынок сейчас не расширяется (и в этом одна из причин нынешней второй Великой депрессии), то даже если что-то будет обещано, то обещанного, как гласит русская поговорка, придется ждать три года».

Но в данном случае, как полагает Вассерман, эта поговорка слишком оптимистична.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен использовать «многосторонний подход» в отношениях с Россией, Ираном и Китаем, когда займёт высший государственный пост.

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