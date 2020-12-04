Берлин, , 11:53 — REGNUM В ноябре 2020 года дилеры в Германии реализовали 290 150 автомобилей — на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Федеральное транспортное агентство Германии (KBA).

При этом за одиннадцать месяцев 2020 года спад продаж автомобилей на немецком рынке достиг 21%. За период с января по ноябрь в Германии было продано 2,6 млн автомобилей.

Отмечается, что в Германии новые ограничения по коронавирусу вступили в силу в начале ноября, однако автосалоны остались открытыми.

По данным Федерации немецкой промышленности (VDA), производство автомобилей в ноябре 2020 года в Германии выросло на 7%, до 449,900 единиц. Экспорт автомобилей немецкими производителями в прошлом месяце также вырос на 11%, до 340 000 единиц.

За 11 месяцев 2020 года производство автомобилей в Германии упало на 26%, до 3,22 млн единиц.

Отмечается, что в ноябре продажи электромобилей в Германии выросли на 523%, а доля этих транспортных средств приблизилась к 10%.

Напомним, по данным немецкого энергетического агентства DENA, за десять месяцев 2020 года в Германии выросли продажи электрических и гибридных автомобилей.

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