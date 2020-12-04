Москва, 4 декабря 2020, 10:54 — REGNUM Нефтяники долго терпели снижение и цен, и объемов продажи нефти. И это обсуждение сделки ОПЕК+ было непростым, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ 3 декабря преодолели разногласия и договорились о плавном и осторожном наращивании добычи. С января 2021 года производство будет ежемесячно увеличиваться на 500 тыс. баррелей в сутки.
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