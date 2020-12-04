Москва, , 10:54 — REGNUM Нефтяники долго терпели снижение и цен, и объемов продажи нефти. И это обсуждение сделки ОПЕК+ было непростым, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Но решение было непростым не потому, что кто-то действует вразрез с договоренностями, а просто все видят, что при начале вакцинации от коронавируса в мире начнется повышение потребления нефти.

Поэтому нужен адекватный вариант увеличения предложения, но такой, чтобы не уронить цены на нефть.

Это была очень сложная, многофакторная задачка, и как мы теперь видим, она решена. Компромисс найдет и ОПЕК+ не разрушена, как того бы хотели спекулянты», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ 3 декабря преодолели разногласия и договорились о плавном и осторожном наращивании добычи. С января 2021 года производство будет ежемесячно увеличиваться на 500 тыс. баррелей в сутки.

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