Новосибирск, , 10:45 — REGNUM Новосибирский совет депутатов на сессии сегодня, 4 декабря, рассмотрели и приняли в первом чтении бюджет города на 2021 год. Ранее мэр Анатолий Локоть отмечал, что документ будет одним из самых напряжённых за последние несколько лет из-за пандемии.

«Снизились налоговые сборы и пополняемость бюджета. На сокращение объема доходов в следующем году повлияют и изменения в законодательстве: изменился порядок зачисления штрафов, отменён единый налог на вменённый доход. Из-за этого в 2021 году Новосибирск недополучит 1 миллиард рублей, а в 2022—2023 годах — свыше 1,5 миллиарда рублей», — отмечал Локоть.

В итоге доходы бюджета Новосибирска в 2021 году составят 50 млрд 61 млн рублей, расходы — 50 млрд 861 млн рублей, дефицит — 800 млн рублей.