Москва, , 10:00 — REGNUM Затраты на создание инфраструктуры, которая обеспечит устойчивость цифрового рубля, могут окупиться уже через год после появления этой валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря заявил общественный омбудсмен по развитию цифровой экономики, член генсовета «Партии Роста» Илия Димитров. Так он прокомментировал версию экспертов Сбербанка о том, что данная инфраструктура может обойтись почти в 25 млрд рублей.

«Этим оценкам можно доверять, ведь речь идет о создании новой инфраструктуры, и приходится учитывать современные требования к безопасности кибервалют, — сказал Димитров. — Несмотря на определённые имеющиеся наработки и опыт других стран, систему будут создавать с нуля, используя собственные технологии. Если сложить, сколько российские компании тратят на борьбу с кибермошенниками, а эти суммы могут составлять от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллиардов, то затраты на уровне 330 млн долларов выглядят вполне оправданными».

Эти деньги, как полагает Димитров, могут окупиться уже через год после введения национальной кибервалюты и дадут гораздо больший экономический эффект.

«Повысится прозрачность операций, можно будет отследить происхождение каждого рубля, сократится время транзакций, снизятся затраты на управление наличными деньгами. Китай и еще два десятка стран идут по этому пути, и Россия не должна отставать», — подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что внедрение в России цифрового рубля требует больших денег, но не факт, что российские власти будут их тратить рационально.

Читайте развитие сюжета: Цифровой рубль угрожает ЦБ и всей банковской системе – интернет-омбудсмен