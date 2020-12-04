Южно-Сахалинск, , 03:49 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» продаст Сахалинской область 51% акций своей дочерней «Авроры». Стоимость сделки символическая — один рубль. Операция произойдёт в рамках создания новой дальневосточной авиакомпании.

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«Первый этап — это довыкуп акций, принадлежащих «Аэрофлоту» (51%) в собственность области. Там будет символическая стоимость в один рубль, фактически просто передача. Что получит Сахалинская область? Планируется увеличение федерального финансирования, которое будет перекрывать финансирование межрегиональных маршрутов. Второе — это средства на обновление парка воздушных судов, в том числе приобретение небольших самолетов для местных линий», — цитирует министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалина Валерия Спиченко ИА Sakh.com.

Не все депутаты областной думы согласились с тем, что 100% акций новой единой авиакомпании должны принадлежать Сахалину. Ведь новый перевозчик будет обслуживать все регионы Дальнего Востока, а финансовые риски будут возложены только на Сахалин. Прозвучало предложение, чтобы основным владельцем новой авиакомпании стало Минвостокразвития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, власти регионов Дальнего Востока поддержали создание нового авиатранспортного объединения. Уже утверждена дорожная карта и идёт подготовка к подписанию основного Соглашения. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Сахалина Валерий Лимаренко обсудили в Москве создание дальневосточной авиакомпании.