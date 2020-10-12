Южно-Сахалинск, , 03:51 — REGNUM Власти регионов Дальнего Востока поддержали создание нового авиатранспортного объединения. Уже утверждена дорожная карта и идёт подготовка к подписанию основного Соглашения. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Сахалина Валерий Лимаренко обсудили в Москве создание дальневосточной авиакомпании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Нова авиакомпания будет работать на основе единых стандартов обслуживания пассажиров и безопасности полётов. Все авиаперевозчики, вошедшие в Союз, будут летать под единым брендом «Тайга».

По словам Валерия Лимаренко, авиация имеет особое значение для Сахалинской области. С появлением «Тайги», Сахалин и Курилы получат дополнительные возможности для повышения транспортной доступности.

Дальневосточная авиакомпания на первом этапе будет иметь организационно-правовую форму — Союз региональных перевозчиков. Стратегическая цель — обеспечить транспортную доступность субъектов Дальнего Востока с учётом их потребностей.

«Уже проработана перспективная маршрутная сеть, которая включает более 500 социально значимых направлений для связи более чем с 400 населёнными пунктами Дальнего Востока. Для пассажиров планируется подготовить удобное расписание полётов с максимально возможным количеством стыковок и небольшим временем ожидания рейсов», — пояснил Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионах Дальнего Востока выступили против создания единой авиакомпании в ДФО. От властей прозвучало предложение — создать в качестве альтернативы альянс региональных авиакомпаний.