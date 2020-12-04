Хайнань, Китай, , 02:41 — REGNUM Приемопередатчики метеорологических радаров стоимостью более 3,8 млн юаней (около $579 тыс.) стали первой партией беспошлинных сырьевых или вспомогательных материалов, которые поступили в зону свободной торговли порта Хайнань на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По прибытию в порт 1 декабря, приемопередатчики для авиакомпании Hainan Airlines были освобождены от уплаты 530 тыс. юаней пошлин, сообщили в Министерстве финансов КНР, которое еще в ноябре текущего года анонсировало отмену пошлин на импортные сырьевые и вспомогательные материалы для свободного торгового порта Хайнань.

Освобождение от сборов стартовало 2 декабря, согласно циркуляру, выпущенному Министерством финансов, Главным управлением таможни и Государственной налоговой администрацией.

В информационном письме говорится, что импортные тарифы, налог на добавленную стоимость и налог на потребление отменены на сырье и вспомогательные материалы, которые будут перерабатываться на острове для производства или торговли услугами в отраслях, которым требуется сырье из-за границы и которые ориентированы на зарубежный рынок.

Материалы будут обрабатываться и использоваться только предприятиями на Хайнане, и им не разрешается продавать их за пределами или вывозить за пределы этой островной провинции.

Политика сначала охватит 169 видов сырья и вспомогательных материалов, включая сельскохозяйственную продукцию, энергетическую и химическую продукцию, а также запасные части для ремонта самолетов.

Однако потом этот перечень будет скорректирован с учетом фактических потребностей провинции. Китайские власти 1 июня обнародовали генеральный план создания свободного торгового порта, направленный на то, чтобы к середине века превратить Хайнань в порт свободной торговли высокого уровня и всемирной значимости.