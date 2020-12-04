Москва, , 04:10 — REGNUM

Как поддержать бизнес, оперирующий невещественными ценностями, если под залог предлагается интеллектуальная собственность? О том, как совместить идеи первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова о софинансировании проектов с подъемом изобретательской мысли, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

Белоусов предложил финансирование проектов 50 на 50, где половину внесет российское государство, и тогда остальным инвесторам будет «не так страшно». Может быть, такая схема сможет помочь и в научно-изобретательской сфере? Без изобретений никакой модной ныне инновации не дождаться, и совсем не обязательно, чтобы изобретение было сделано где-то «там».

Вполне можно использовать в качестве реальных ценностей наработки местного, российского происхождения. Доказательство тому — удачный опыт российской компании «Энергоэлемент», которая под залог нескольких своих патентов получила кредит. И хотя случай этот пока что редкий, стоит надеяться на то, что творческое мышление включится не только у изобретателей, но и у финансистов. А научные и инженерные решения российских компаний будут щедро профинансированы на родине и принесут немалую прибыль. Читайте статью Галины Смирновой «ЦБ не спешит навстречу интеллектуальному бизнесу».