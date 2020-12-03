Москва, , 16:07 — REGNUM Сегодня, 3 декабря, с утра цена на нефть росла в преддверии встречи ОПЕК+, однако рост приостановила новость Bloomberg о том, что Россия якобы будет поддерживать увеличение добычи нефти в 2021 году, хотя пока неясно с января или нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате ко второй половине дня цена марки Brent понизилась на 0,1% до $47,84 за баррель, а цена WTI упала на 0,18%, до $44,97 за баррель.

Негативный фон также создали данные США о товарных запасах нефти за неделю, которые снизились всего на 679 тыс. баррелей против ожиданий аналитиков, предсказавших падение запасов за неделю более чем на 2,35 млн баррелей.

До конца сегодняшней торговой сессии цены могут быть очень волатильными в зависимости от поступающих со встречи ОПЕК+ новостей.

Цена Brent, в случае если сработает предсказанный Bloomberg негативный сценарий, может снизиться до $45−46 за баррель.

В случае, если негатив не оправдается, может, наоборот, вырасти вплоть до $50 за баррель. Прогноз на сегодня по цене Brent включает интервал в $47−49 за баррель», — полагает эксперт.

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