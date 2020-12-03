Сеул, , 14:47 — REGNUM Правительство Южной Кореи издало приказ, согласно которому в провинциях Кёнсна-Путо, Чхунчхон-Намдо, Чхунчхон-Пукто, а также в Седжоне и провинции Канвондо ограничено движение транспорта в связи с выявлением второго случая заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Напомним, что первый случай был зафиксирован на прошлой неделе на ферме в городе Чонып провинции Чолла-Пукто, второй случай — на ферме в городе Санджу провинции Кёнсан-Пукто.

Известно, что случаи заражения среди диких и домашних птиц не фиксировались в стране в течение двух лет, однако в текущем году было зафиксировано более десяти случаев заражения среди диких птиц.

Сообщается, что на этот раз распространении вируса интенсивнее, чем в предыдущие годы. В связи с этим власти страны обеспокоены возможностью быстрого роста случая заражения на фермах.

Отмечается, что в связи со вспышкой Южная Корея утратила статус страны, свободной от птичьего гриппа. В связи с этим вводится запрет на экспорт птицы из Южной Кореи.

Правительство призывает местные власти принять тщательные карантинные меры.

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