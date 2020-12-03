Москва, , 12:54 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» ищет возможности для наращивания поставок водорода в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса «Русатом Оверсиз» Антон Москвин сообщил 3 декабря на Российско-европейской конференции по климату.

Он отметил, что в госкорпорации развивают новые проекты, в том числе — по поставкам в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ведётся работа с властями Сахалина и потенциальными партнёрами над развитием локального спроса.

Технико-экономическое обоснование проекта экспорта водорода в Японию прорабатывается в настоящее время в рамках развития «восточного» водородного кластера. Кроме того, проект применения водорода на железнодорожном транспорте обсуждается с сахалинским правительством, компанией «РЖД» и «Трансмашхолдингом».

Как сообщало ИА REGNUM, совместные проекты по производству и поставке водорода в ФРГ обсуждают Россия и Германия, об этом ранее заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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