Сеул, , 11:33 — REGNUM Правительство Южной Кореи подписало контракт на поставку вакцины от коронавируса с британо-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения.

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Журналисты отмечают, что точная сумма и подробности сделки, включая объём и сроки поставок, не раскрываются.

Известно, что вакцина, разработанная компанией AstraZeneca, в ходе третьего этапа клинических показаний показала эффективность 70−90%. Для обеспечения иммунитета одному человеку требуется две дозы препарата.

Ранее представители компании сообщили, что стоимость одной дозы вакцины составит $3−5.

В настоящее время правительство Южной Кореи ведёт переговоры с пятью производителями вакцин, включая Pfizer (эффективность 95%, стоимость дозы — $19,5), Moderna (эффективность 94,1%, стоимость дозы — $15−25), Johnson&Johnson и Novavax.

В министерстве здравоохранения Южной Кореи отметили, что основными преимуществами вакцины AstraZeneca являются низкая цена и простые условия хранения.