Пекин, , 03:32 — REGNUM Количество китайских одноранговых (P2P) кредиторов упало до нуля к середине ноября с примерно 5000 по мере борьбы властей страны с рискованными формами финансирования, сообщает агентство Синьхуа.

Риски теневого банкинга в Китае продолжают снижаться в последние годы, а масштабы теневого банкинга сократились на 20 трлн юаней (около $3,04 трлн) по сравнению с историческим пиком, сказал юрист Китайской Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Лю Фушоу.

Лю призвал к решительным усилиям по предотвращению и отражению системных финансовых рисков, а также к тому, чтобы финансовый сектор лучше служил реальной экономике.

Теневая банковская деятельность относится к деятельности, осуществляемой финансовыми фирмами за пределами формального банковского сектора и, следовательно, подверженной более низкому уровню регулирующего надзора при более высоких рисках.