Москва, , 17:43 — REGNUM На сегодняшний день в России недвижимость по-прежнему остается одним из ключевых направлений инвестирования накопленных средств населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил член генсовета «Партии Роста», гендиректор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов. Так он прокомментировал новость о том, что большинство жителей РФ считают покупку недвижимости наилучшим способом вложения средств, а многие, кроме того, приобрели бы и земельный участок.

«На сегодняшний день недвижимость по-прежнему остается одним из ключевых направлений инвестирования накопленных средств населения, — сказал Панов. — Однако если в 2010-м году на сделке по покупке квартиры на котловане и продаже ее после ввода дома в эксплуатацию инвестор мог заработать до 100% от вложенных средств, то сейчас такая доходность не превышает 20−30%, а после окончательного перехода строительной отрасли на систему эскроу-счетов в большинстве случаев [будет] не более 10−15%. Тем не менее это значительно выгоднее текущих ставок по депозитам для банковских счетов, которые на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут предложить населению доходность не более 5% годовых».

При этом Панов подчеркнул, что во всем мире, включая Россию, растет количество молодых людей, которые предпочитают быструю аренду покупке дорогостоящих квартир, машин и иного имущества. Поэтому растет запрос инвесторов на покупку недвижимости для последующей сдачи.

«Что касается загородных земельных участков, то увеличившийся на них спрос в 2020 году был однозначно продиктован последствиями распространения коронавирусной инфекции и закрытием в этой связи границ с популярными туристическими странами, — сказал Панов. — Этот фактор наложился на формирующийся примерно с 2014 года тренд на деурбанизацию и потребность в качественных загородных объектах на небольшом удалении от мегаполисов, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой».

В связи с этим, как пояснил эксперт, в последующие годы следует ожидать некоторого роста сделок на рынке загородной недвижимости для собственного проживания, однако в качестве инвестиций в надежде на стремительный рост цен данный тип недвижимости рассматривать не стоит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России приобретение земельного участка можно рассматривать только как долгосрочное вложение сбережений.

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