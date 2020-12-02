Москва, , 17:40 — REGNUM В России приобретение земельного участка можно рассматривать только как долгосрочное вложение сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев. Так он прокомментировал новость о том, что большинство жителей РФ считают покупку недвижимости наилучшим способом вложения средств, а многие, кроме того, приобрели бы и земельный участок.

«У многих жителей РФ еще не решен квартирный вопрос. Поэтому большинство людей стремятся приобрести квартиру для собственного проживания, а не в качестве объекта инвестиций. С учетом этого приобретение недвижимости выглядит вполне логичным шагом, даже если это вложение не принесет высокой доходности, — сказала Горяев. — Но надо учитывать, что земля — это неликвидный актив. Поэтому приобретение земельного участка можно рассматривать только как долгосрочное вложение. При этом нужно четко понимать, зачем вам эта земля. У разных категорий земли (например, для ИЖС, садоводства или сельхозназначения) разные требования к использованию и налоги».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России альтернативой вложению денег в недвижимость может быть покупка акций надежных западных компаний.

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