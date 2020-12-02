Москва, , 17:15 — REGNUM Появление цифрового рубля позволит Банку России лучше контролировать финансовые транзакции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России будет эмитировать цифровой рубль.

«Я не думаю, что появление цифрового рубля существенным образом изменит что-то в жизни рядовых граждан. А вот в жизни финансовых институтов кое-какие изменения произойдут, — сказал Колганов. — Потому что цифровой рубль — это технологическое решение, которое позволяет лучше контролировать финансовые транзакции. Использование технологии блокчейн позволяет верифицировать все сделки, и поскольку это не криптовалюта, а централизованная валюта, то эмитент этой валюты (вероятнее всего, Центральный банк) будет способен обозревать все финансовые транзакции, которые будут вестись при помощи цифрового рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что желание Центрального банка РФ сохранить свои «мегарегуляторские» функции может разрушить все основные достоинства цифрового рубля.

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