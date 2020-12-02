Брюссель, , 16:49 — REGNUM Европейская комиссия призвала избранного президента США Джо Байдена прекратить торговые споры между Соединенными Штатами и Европейским союзом, 2 декабря сообщает агентство Reuters.

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Главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал администрацию Байдена перейти к «новой трансатлантической повестке дня» и «тесно сотрудничать в решении проблем».

Боррель напомнил, что США и ЕС привержены «общим ценностям человеческого достоинства, прав личности и демократическим принципам».

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