Воронеж, , 13:34 — REGNUM Новое концессионное соглашение по реконструкции подземного перехода в Воронеже заключила администрация города 2 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

По результатам процедуры отбора потенциальных концессионеров обновлением переходов на проспекте Революции и на Московском проспекте займется ООО «Стройплан». На конкурсе по отбору концессионеров на реконструкцию подземного перехода на пересечении проспекта Революции и улицы Степана Разина у здания ЮВЖД компания «Стройплан» стала единственным участником. По итогам процедуры принято решение о заключении концессионного соглашения с компанией, соответствующее постановление уже издано.

Соглашение рассчитано на срок в 20 лет. В соответствии с документом, концессионер в течение двух лет должен провести реконструкцию перехода без полного закрытия. Необходимо отремонтировать и осовременить внутреннюю часть перехода, оборудовать места для ведения коммерческой деятельности, в том числе для размещения торговых автоматов и банкоматов. Будет установлено не менее десяти камер видеонаблюдения, на входах и выходах будут смонтированы наклонные подъемники, а лестничные спуски будут оборудованы пандусами Соглашением отдельно оговорено сохранение мозаичного панно, созданного в 1986 году Эдуардом Плотниковым по заказу ЮВЖД к 1 Мая — возле панно должна быть свободная зона. Общая сумма инвестиций в реконструкцию перехода у ЮВЖД оценивается в 18 млн рублей, размер концессионной платы в бюджет города — около 1,7 млн рублей в год.

Также в сентябре было заключено соглашение по реконструкции перехода на Московском проспекте. На данный момент выполнена экспертная оценка несущих конструкций, после разработки проектно-сметной документации на реконструкцию объекта начнется реконструкция, которая обойдется в более 9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, первым пешеходным переходом, отремонтированным в Воронеже в рамках концессионного соглашения, стал переход у Цирка. В реконструкцию было вложено 70 млн рублей, и переход действительно преобразился, хотя не обошлось и без претензий со стороны горожан.