Симферополь, , 11:18 — REGNUM Значительный рост объёмов грузоперевозок зафиксирован за полгода — с момента открытия прямого грузового железнодорожного сообщения между Крымом и «материком» по Крымскому мосту 30 июня 2020 года. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги».

За полгода, с момента запуска движения грузовых поездов, выросли объёмы приема груженых вагонов на ФГУП «КЖД»: на 2 декабря грузооборот увеличился на 71% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. С 20 июня 2020 года объем приема груза составил 127,7 тыс. тонн, к уровню прошлого года вырос на 161%. В два раза выросла выгрузка — 3240 вагонов в 2020 году, 1613 вагонов в 2019 году.

В Крым грузовыми поездами везут лесные, строительные грузы, зерно, нефтепродукты, цемент. Одним из основных грузов, принимаемых на дорогу, является щебень, следующий под выгрузку на станции Евпатория — Товарная, Керчь, Айвазовская, Бахчисарай, сообщили в пресс-службе.