Кито, , 09:58 — REGNUM Согласно прогнозу Центрального банка Эквадора, к концу 2020 года спад уровня экономики страны составит 7,3−9,6%, а восстановление в 2021 году — 3,1%. Об этом сообщает Prensa Latina.

Сообщается, что такой прогноз был составлен на основе данных министерства экономики и финансов Эквадора, а также ряда государственных и частных источников.

Согласно прогнозу, ВВП Эквадора в 2020 году будет снижен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,9%. Специалисты напомнили, что в экономическом плане 2020 год характеризовался временной приостановкой производства в период пандемии и последующим её постепенным восстановлением.

Помимо пандемии, на экономику страны повлияло снижение цен на нефть, вызванное падением внешнего спроса и экономическим спадом в Европейском союзе, США и Китае.

В ЦБ Эквадора полагают, что рост экономики в 2021 году будет обеспечен в основном за счёт домашних хозяйств, увеличения импорта потребительских товаров и увеличения полученных денежных переводов.