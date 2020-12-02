Москва, , 09:57 — REGNUM Ташкентский металлургический завод, построенный российской компанией, планируется запустить 4 декабря. Об этом заявил президент группы компаний «Метпром» Андрей Дейнеко на площадке Innoprom Online.

По его словам, объект построен при государственной поддержке России и Узбекистана. Общий объем инвестиций составил 325 млн евро. На долю Росэксимбанка пришлось 50% инвестиций, еще по 25% на частного инвестора и фонд реконструкции и развития Узбекистана.

Дейнеко отметил, что во время строительства завода было задействовано около 30 производителей и 1 тыс. человек. Мощность производства составит 500 тыс. тонн проката в год.

Отметим, организатором выставки «Иннопром» выступает Министерство промышленности и торговли России. Мероприятие должно было состояться в июле 2020 года. Однако из-за ситуации с коронавирусом запущена платформа Innoprom Online, а сама выставка перенесена на 2021 год.

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