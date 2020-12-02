Чанчунь, Китай, , 03:16 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Цзилинь на северо-востоке Китая взлетел на 40,6% в годовом исчислении до 13,43 млрд юаней (около $2,04 млрд) в октябре, что является месячным рекордом этого года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным таможни города Чанчунь, столицы провинции, мощный рост внешней торговли в прошлом месяце помог также нарастить средний рос за период с января по октябрь. Объем внешней торговли провинции упал на 2% в годовом исчислении за первые три квартала года, против 4,8% в период с января по август.

Объем внешней торговли за первые десять месяцев года составил 108,25 млрд юаней, что на 1,8% больше в годовом исчислении. Импорт достиг 83,55 млрд юаней, что на 4,7% больше, в то время как экспорт достиг 24,7 млрд юаней, что, в свою очередь на 6,9% ниже.

Европейский союз, Япония и Мексика были тремя главными торговыми партнерами провинции за этот период, объем торговли с которыми вырос на 3,2%, 34,3% и 53,5% соответственно.

Предприятия, финансируемые из-за рубежа, обеспечили 55,13 млрд юаней, или 50,9% от общего объема торговли, причем эта доля увеличилась на 3,9 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Доля государственных предприятий и частного бизнеса составила 28,4% и 20,2% соответственно.