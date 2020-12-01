Любляна, , 22:00 — REGNUM 1 декабря в министерстве иностранных дел Словении, что они активно следят за планами Италии и Хорватии по объявлению исключительных экономических поясов в Адриатическом море, и объявили, что эта тема будет вынесена на повестку дня переговоров министра Словении Анжи Логара с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо 10 ноября в Риме. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Мы активно следим за событиями, касающимися провозглашения исключительной экономической зоны в Адриатике, и разделяем стремление других государств, имеющих выход к Адриатическому морю, обеспечить полную защиту этой части Средиземного моря», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Словении.

Напомним, министры иностранных дел Хорватии и Италии Гордан Грлич-Радман и Луиджи Ди Майо в Загребе 30 ноября обсудили инициативу формирования «исключительных экономических поясов» по обе стороны Адриатики, подтвердив согласование деятельности в этом направлении и готовность «начать переговоры о разграничении».