Уфа, , 12:22 — REGNUM Полный цикл выращивания рыбы впервые реализован в Башкирии. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, крестьянско-фермерское хозяйство Ивана Мурашова, которое имеет диплом проекта «Продукт Башкортостана», первое в регионе реализовало полный цикл выращивания рыбы в промышленных объемах: от икры до товарной продукции, а также ее дальнейшей переработки.

По словам министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева, сейчас наблюдается увеличение роста интереса к локальным продуктовым брендам. Участие этого производителя в проекте «Продукт Башкортостана» дало ему новый толчок в развитии. В частности была увеличена линейка выпускаемой под торговой маркой «Два кита».

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