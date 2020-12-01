Берлин, , 08:13 — REGNUM Решение возобновить строительство газопровода «Северного потока 2» приветствовал руководитель комитета по экономике и энергетике бундестага Германии Клаус Эрнст, сообщается на сайте парламентария.

По его словам, случившееся является знаком того, что США не удалось запугать большую часть компаний, участвующих в реализации проекта.

«Приветствую тот факт, что строительство газопровода «Северный поток — 2» продолжается. Это указывает на то, что большинство вовлеченных компаний не запуганы США», — подчеркнул политик.

Эрнст отметил, что деятельность Вашингтона все же дает о себе знать, напомнив на решение органа по сертификации DNV GL оказаться от ряда своих услуг. Депутат считает, что ЕС необходимы более результативные способы для противостояния вмешательству со стороны США.

Кроме того, он добавил, что Евросоюз нуждается в «Северном потоке — 2», поскольку его открытие позволит обойти угрозу увеличения цен на газ, а также роста поставок топлива американских компаний, которые ведут добычу вредным для природы методом.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG планирует вернуться по укладке труб уже в декабре 2020 года.

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