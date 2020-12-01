Тегеран, , 08:48 — REGNUM 29 ноября посол Ирана в Туркменистане Голам-Аббас Арбаб-Халес заявил, что иранцы очень заинтересованы в расширении торговых отношений с Ашхабадом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью IRNA Арбаб-Халес отметил, что иранские и туркменские компании прилагают много усилий для поддержания и активизации двустороннего торгового обмена, несмотря на многочисленные ограничения на фоне пандемии коронавирусной инфекции, что является свидетельством их готовности развивать дальнейшее сотрудничество.

«Недавно в здании посольства Ирана в Ашхабаде мы провели переговоры с председателем Союза предпринимателей и промышленников Туркменистана по вопросам двустороннего сотрудничества», — сообщил иранский посол. По его словам, Союз предпринимателей и промышленников Туркменистана является крупнейшей экономической организацией, которая стремится урегулировать и сбалансировать экономику страны с 2008 года.

Посол Ирана в Туркменистане подчеркнул, что на встрече с председателем Союза предпринимателей и промышленников Туркменистана были рассмотрены различные аспекты взаимного сотрудничества с Ираном в производственной и предпринимательской сферах.

По данным СМИ, Иран и Туркменистан приняли решение за десятилетний период увеличить общий объём торговых обменов с $3,7 млрд до $60 млрд.