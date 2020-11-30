Москва, 30 ноября 2020, 17:26 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Алексея Дахновского на должность торгового представителя России в Китае. Соответствующее распоряжение главы правительства опубликовано 30 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Дахновского Алексея Виталиевича торговым представителем Российской Федерации в Китайской Народной Республике, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
До последнего времени Алексей Дахновский работал торговым представителем России в Сингапуре.
Напомним, ранее премьер-министр освободил Сергея Инюшина от должности торгового представителя в Китае, которую он занимал с 2018 года.