Москва, , 16:35 — REGNUM Рекордное число договоров долевого участия с привлечением кредитов в октябре 2020 года в Москве среди прочего вызвано падением курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября рассказал экономист Василий Колташов.

«Имеется несколько причин такого всплеска заключения договоров долевого участия при покупке недвижимости, в особенности в Москве. Одна из этих причин состоит в стремлении скорее поместить деньги надежным образом — в недвижимость», — сказал Колташов.

Подобное стремление граждан объясняется двумя девальвациями рубля, произошедшими в 2020 году, которые создали «стрессовую обстановку» в экономике, считает эксперт.

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