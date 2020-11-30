Москва, , 14:41 — REGNUM То, что Россия вступает в новый год без плановых проверок малого бизнеса, значит, что голос предпринимательского сообщества снова услышан, уверен заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин. Об этом он заявил сегодня, 30 ноября, комментируя решение о продлении моратории, озвученное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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»Подводя итоги непростого во всех отношениях 2020 года, мы понимаем, что никаких потрясений из-за отсутствия плановых проверок не случилось. Конечно, это наводит на мысль о целесообразности данного контроля и о его эффективности в том виде, какой он есть сейчас. Любые проверки, за исключением санитарных, на сегодняшний день остаются обременительными для малого бизнеса, который едва держится на плаву из-за кризиса. Государство должно держать руку на пульсе лишь в части контроля работы таких производств, деятельность которых напрямую влияет на безопасность, здоровье населения, экологию и так далее», — пояснил Демин.

Он считает, что сегодня ловить за руку нарушителей трудового, налогового или иного законодательства, вскрывать архивы для поиска «серых» схем работы, подключать механизмы межведомственного контроля не имеет смысла. «Продление моратория на проверки позволит предприятиям спокойно работать и зарабатывать: сохранять занятость и платить зарплату. Мы же все прекрасно понимаем, что в противном случае, персонал малых фирм просто придет к тому же государству за пособием по безработице», — добавил эксперт.

Напомним, идею введения моратория на плановые проверки бизнеса, кроме санитарно-эпидемиологических, на ближайшие три года в «Партии Роста» правительству предложили еще в мае 2020 года.