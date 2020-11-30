Нижний Новгород, , 14:38 — REGNUM В 2020 году жители Нижнего Новгорода планируют потратить на новогодние праздники на почти 3,8% меньше, чем в 2019 году. Об этом говорится в опросе , проведенном сайтом «SupeJob».

В среднем, каждый опрошенный совершеннолетний нижегородец намерен израсходовать на празднование Нового года 15,4 тысячи рублей, в то время как в прошлом году расходы на эти цели составляли 16 тысяч рублей.

Затраты на подарки в эту сумму не входят

Наиболее крупные суммы на праздники готовы потратить жители Москвы — 22,6 тысячи рублей против прошлогодней 21 тысячи рублей.

На втором месте оказались жители Санкт-Петербурга, чьи расходы также планируют возрасти — с прошлогодних 19,5 тысячи рублей до 20,7 тысячи рублей.

На третьем расположились жители Самары, которые год назад тратили на празднование Нового года в среднем около 18,6 тысячи рублей, а в нынешнем году намерены увеличить эту сумму до 20 тысяч.

А меньше всего денег на новогодние праздники планируют потратить жители Волгограда — 14,3 тысячи рублей, Воронежа — 15,3 тысячи рублей, Нижнего Новгорода — 15,4 тысячи рублей и Ростова-на-Дону — 15,5 тысяч рублей.